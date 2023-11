Mondial 2026 (Q): la liste du Ghana avec le retour d’André Ayew

-Publicité-

Le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a publié ce jeudi un groupe de 25 joueurs pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 contre Madagascar et les Comores ce mois-ci.

Sur un siège éjectable, avec une réunion au sommet vendredi qui décidera de son maintien ou non sur le banc des Black Stars, le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’équipe nationale affrontera Madagascar le 17 novembre au stade sportif Baba Yara, avant de croiser les crampons avec les Comores à Moroni, quatre jours plus tard.

Dans cette liste de 25 joueurs, on retrouve le gardien de but, Joseph Wollacott, de retour dans le groupe après s’être remis d’une blessure. Plusieurs cadres, absents lors des rencontres amicales d’octobre, contre le Mexique et les États-Unis, notamment Kasim Adams, Daniel Amartey, Osman Bukari et KamalDeen Sulemana réintègrent l’effectif. Ils rejoignent le capitaine Andre Ayew, Denis Odoi, Majeed Ashimeru et Baba Idrissu, appelés aussi par Chris Hughton.

Avec le Mali également dans son groupe, le Ghana cherchera à remporter ces deux premiers matchs éliminatoires pour augmenter ses chances de finir premier de la poule I et ainsi se qualifier pour le tournoi de 2026 qui sera co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

La liste du Ghana