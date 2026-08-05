CAN féminine 2026: face au Nigeria, l’Égypte veut quitter la compétition la tête haute

Déjà éliminée après deux défaites en phase de groupes, l’Égypte veut terminer sa CAN féminine 2026 sur une bonne note. Avant d’affronter le Nigeria, champion d’Afrique en titre, la capitaine Mahira Ali a appelé ses coéquipières à jouer sans complexe et à démontrer les progrès du football féminin égyptien.

La capitaine de l’Égypte, Mahira Ali, a assuré que les Pharaonnes comptaient livrer une prestation convaincante face au Nigeria, champion d’Afrique en titre, lors de leur dernier match de la phase de groupes de la CAN féminine 2026. Les joueuses de Mohammed Jamal affrontent les Super Falcons ce mercredi soir avec l’ambition de terminer leur parcours sur une note positive, malgré deux défaites consécutives face à la Zambie puis au Malawi. L’historique n’est toutefois pas en faveur des Égyptiennes. Leur unique confrontation avec le Nigeria en Coupe d’Afrique des Nations remonte à l’édition 1998, où elles s’étaient lourdement inclinées sur le score de 8-0.

Malgré ce contexte difficile, Mahira Ali assure que son équipe n’a pas l’intention de baisser les bras. « Nous avons demandé aux joueuses de retrouver confiance et de pratiquer notre football. Nous voulons montrer que le football féminin égyptien continue de progresser », a déclaré la capitaine égyptienne, dans des propos relayés par CAFonline.