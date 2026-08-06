CAN féminine 2026: sept sélections déjà éliminées, une dernière place reste à attribuer

La phase de groupes de la CAN féminine 2026 touche à sa fin et les premiers verdicts sont tombés. Sept sélections ont déjà quitté la compétition, tandis que le dernier billet pour les quarts de finale se jouera ce jeudi lors des ultimes rencontres du groupe D.

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 a déjà livré une grande partie de son verdict. Sept sélections ont officiellement quitté la compétition avant la dernière journée du groupe D. Il s’agit de la Zambie, de l’Égypte, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie, toutes éliminées à l’issue des rencontres disputées lundi, mardi et mercredi.

Le dernier billet pour les quarts de finale se jouera ce jeudi à l’occasion des ultimes matches du groupe D. Selon le calendrier de la compétition, le Mali affrontera le Ghana, tandis que le Cameroun sera opposé au Cap-Vert. L’issue du duel entre les Maliennes et les Ghanéennes sera particulièrement scrutée. L’équipe battue sera éliminée de la CAN féminine, tandis que la sélection victorieuse conservera ses chances de poursuivre l’aventure. Le Cameroun, déjà qualifié pour les quarts de finale, tentera de conclure la phase de groupes sur une nouvelle victoire face à un Cap-Vert déjà hors course.