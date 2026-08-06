BENIN WEB TV

CAN féminine 2026: sept sélections déjà éliminées, une dernière place reste à attribuer

La phase de groupes de la CAN féminine 2026 touche à sa fin et les premiers verdicts sont tombés. Sept sélections ont déjà quitté la compétition, tandis que le dernier billet pour les quarts de finale se jouera ce jeudi lors des ultimes rencontres du groupe D.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Afrique-Sport
572vues
CAN féminine 2026: sept sélections déjà éliminées, une dernière place reste à attribuer
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 a déjà livré une grande partie de son verdict. Sept sélections ont officiellement quitté la compétition avant la dernière journée du groupe D. Il s’agit de la Zambie, de l’Égypte, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie, toutes éliminées à l’issue des rencontres disputées lundi, mardi et mercredi.

Le dernier billet pour les quarts de finale se jouera ce jeudi à l’occasion des ultimes matches du groupe D. Selon le calendrier de la compétition, le Mali affrontera le Ghana, tandis que le Cameroun sera opposé au Cap-Vert. L’issue du duel entre les Maliennes et les Ghanéennes sera particulièrement scrutée. L’équipe battue sera éliminée de la CAN féminine, tandis que la sélection victorieuse conservera ses chances de poursuivre l’aventure. Le Cameroun, déjà qualifié pour les quarts de finale, tentera de conclure la phase de groupes sur une nouvelle victoire face à un Cap-Vert déjà hors course.

Articles liés

CAN féminine 2026: face au Nigeria, l’Égypte veut quitter la compétition la tête hauteCAN féminine 2026: face au Nigeria, l’Égypte veut quitter la compétition la tête hauteOfficiel: Hervé Renard nommé sélectionneur des Éléphants de la Côte d’IvoireOfficiel: Hervé Renard nommé sélectionneur des Éléphants de la Côte d’IvoireCAN féminine 2026: le Cameroun, le Maroc et l’Algérie qualifiés pour les quarts de finaleCAN féminine 2026: le Cameroun, le Maroc et l’Algérie qualifiés pour les quarts de finaleCôte d’Ivoire : Renard, Deschamps et Touré pour succéder à Emerse FaéCôte d’Ivoire : Renard, Deschamps et Touré pour succéder à Emerse Faé

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV