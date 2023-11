Mondial 2026 (Q): la liste du Cameroun avec André Onana

-Publicité-

Le sélectionneur national du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un groupe avec Vincent Aboubakar et André Onana, mais sans Choupo-Moting.

Le Cameroun va également disputer en mi-novembre prochain, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions Indomptables affronteront l’Île Maurice le 17 novembre à Douala, avant de croiser les crampons avec la Libye, quatre jours plus tard, à Benghazi. Deux rencontres comptant pour les première et deuxième journée des phases qualificatives.

Et pour cette double échéance, le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé ce mardi la liste des joueurs retenus. Dans ce groupe, on remarque la présence de trois nouvelles têtes, appelées pour la première fois en sélection: Junior Tchamadeu, Faris Pemi Moumbag, et Leon Bell Bell. Absent lors du dernier rassemblement, Vincent Aboubakar réintègre la tanière des Lions. C’est également le cas du milieu de terrain de Leganes, Yvan Neyou, plus appelé en sélection depuis la CAN 2021.

Au rayon des absents, on retrouve le joueur du Bayern Munich, Eric-Maxim Choupo-Moting. L’ancien du PSG paye son faible temps de jeu avec les Bavarois en ce début de saison. Moumi Ngamaleu, Olivier Mbaizo, Kunde Malong, Gaël Ondoua, Malcom Bokele et Martin Hongla complètent la liste des absents notables. Pour rappel, le Cameroun est logé dans le groupe D, avec l’Angola, le Cap-Vert, l’Eswatini, la Libye et l’Ile Maurice.

La liste du Cameroun: