Mondial 2026 (Q): la liste de la Côte d’Ivoire avec Haller et sans Zaha

-Publicité-

Le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a publié ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a fait appel à 25 joueurs pour le rassemblement de novembre, dédié en Afrique aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Eléphants vont affronter les Seychelles (le 17 novembre à Ebimpé) et la Gambie (le 20 novembre en Tanzanie) dans le cadre des première et deuxième journées.

Dans ce groupe, on note les absences de Wilfried Zaha et Nicolas Pépé. Le premier fait les frais de sa prestation mitigée face au Maroc (1-1) et contre l’Afrique du Sud (1-1) en octobre dernier. Quant au second, il n’a plus été appelé depuis un an et sa situation actuelle à Trabzonspor ne plaide pas en sa faveur.

A l’inverse, Jérémie Boga signe son grand retour dans le groupe après plusieurs mois d’absence. Forfait lors des deux derniers rassemblements, Serge Aurier réintègre également l’effectif ivoirien, tout comme le latéral gauche Hassane Kamara (Udinese), plus appelé en sélection depuis juin 2022. Bien entendu, les cadres habituels Seko Fofana, Franck Kessié, Sébastien Haller, Ibrahim Sangaré, Jonathan Bamba ou encore Evan Nicka sont là aussi.

La liste de la Côte d’Ivoire contre les Seychelles et la Gambie