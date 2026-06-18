Mondial 2026 : pari gratuit Suisse – Bosnie-Herzégovine, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Suisse – Bosnie-Herzégovine, Bénin Web TV ouvre son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
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Football
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Le match est programme le 18/06/2026 20:00 au SoFi Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Suisse
A venir SoFi StadiumBosnie-Herzégovine
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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
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