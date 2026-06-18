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Mondial 2026 : pari gratuit Mexique – Corée du Sud, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Mexique – Corée du Sud, Bénin Web TV ouvre son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : pari gratuit Mexique – Corée du Sud, faites votre pronostic
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Le match est programme le 19/06/2026 02:00 au Estadio Akron. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
19/06/2026 02:00 Groupe A
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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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