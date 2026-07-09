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Mondial 2026 : pari gratuit France – Maroc, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de France – Maroc, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : pari gratuit France – Maroc, faites votre pronostic
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Le match est programme le 09/07/2026 21:00 au Gillette Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

France
A venir Gillette Stadium
Maroc
09/07/2026 21:00 Quarts de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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