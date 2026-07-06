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Mondial 2026 : pari gratuit États-Unis – Belgique, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de États-Unis – Belgique, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : pari gratuit États-Unis – Belgique, faites votre pronostic
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Le match est programme le 07/07/2026 01:00 au Lumen Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

États-Unis
A venir Lumen Field
Belgique
07/07/2026 01:00 Huitièmes de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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