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Mondial 2026 : pari gratuit Angleterre – Argentine, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Angleterre – Argentine, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : pari gratuit Angleterre – Argentine, faites votre pronostic
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Sommaire

Le match est programme le 15/07/2026 20:00 au Atlanta Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Angleterre
A venir Atlanta Stadium
Argentine
15/07/2026 20:00 Demi-finales

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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