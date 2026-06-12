Mondial 2026 : le Qatar teste sa progression face à la Suisse dans le groupe B

Le Qatar affronte la Suisse samedi 13 juin 2026 à 20 h 00 GMT+1 au San Francisco Bay Area Stadium, pour son entrée dans la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe B doit donner une première indication sur la capacité du champion d’Asie 2019 à franchir un cap, face à une sélection suisse installée parmi les habituées de la Coupe du monde.

Le Qatar dispute sa deuxième Coupe du monde consécutive, mais sa première obtenue par les qualifications après l’édition 2022 organisée à domicile. La Suisse arrive avec un statut plus établi, portée par une sixième participation de rang au tournoi et une campagne qualificative menée sans défaite selon les données publiées avant la compétition.

L’enjeu est immédiat pour les deux sélections. Le Qatar doit éviter un départ sous pression dans un groupe où chaque point peut compter pour viser le second tour. La Suisse cherchera à imposer d’entrée son expérience internationale et à confirmer sa régularité dans les grands tournois.

La rencontre opposera aussi deux projets différents. Le Qatar, désormais dirigé par Julen Lopetegui, mise sur une progression collective et sur des joueurs déjà rompus aux compétitions continentales. La Suisse de Murat Yakin s’appuie davantage sur un cadre stable, une discipline tactique affirmée et plusieurs cadres expérimentés.

Aucune composition n’est encore disponible pour ce rendez-vous. Les choix de départ seront particulièrement suivis côté qatari autour de l’animation offensive, et côté suisse autour de l’équilibre entre les joueurs d’expérience et les options appelées à maintenir le niveau d’intensité.

Zoom sur le Qatar

Le Qatar aborde ce Mondial avec une ambition plus élevée que lors de sa première apparition en 2022. L’objectif n’est plus seulement de découvrir la compétition, mais de montrer que la sélection peut exister dans un contexte plus exigeant, loin du cadre de l’organisation à domicile.

Julen Lopetegui apporte un profil d’entraîneur expérimenté, passé par de grands clubs européens et par le très haut niveau international. Son travail sera attendu sur la structure défensive, la gestion du ballon et la capacité de son équipe à résister à une formation suisse plus habituée au rythme des matches couperets.

Almoez Ali reste l’un des noms les plus identifiés de cette sélection. L’attaquant a déjà marqué l’histoire récente du football qatari par ses performances dans les compétitions asiatiques et internationales. Son efficacité et sa faculté à peser sur les défenses seront essentielles si le Qatar veut transformer ses séquences offensives en occasions nettes.

Le Qatar dispose aussi d’un socle de joueurs habitués à évoluer ensemble, un atout dans une phase de groupes où les automatismes peuvent compenser une différence d’expérience face aux nations européennes. Sa marge dépendra toutefois de sa capacité à tenir l’intensité physique et à limiter les pertes de balle dans les zones dangereuses.

Zoom sur la Suisse

La Suisse arrive avec des repères solides et une culture de compétition bien installée. Sa présence régulière en Coupe du monde depuis plusieurs éditions en fait une équipe difficile à manœuvrer, rarement dépassée dans l’organisation et capable de gérer les temps faibles d’un match.

Murat Yakin a construit son équipe autour de la cohésion et de la discipline. La Suisse ne s’appuie pas seulement sur quelques individualités, mais sur un bloc collectif capable de fermer les espaces, de contrôler le tempo et de faire valoir son expérience dans les moments clés.

Granit Xhaka incarne cette continuité. Le capitaine suisse, crédité de 144 sélections dans les données de présentation de l’équipe, demeure un point d’appui majeur au milieu. Sa lecture du jeu, son volume et son influence dans l’orientation des attaques seront déterminants pour installer la Suisse dans le camp qatari.

Ricardo Rodríguez fait également partie des cadres attendus. Son vécu international offre une garantie dans la gestion des phases défensives et des transitions. Face à un Qatar susceptible de chercher la vitesse et les combinaisons courtes, la Suisse devra rester compacte et éviter de laisser des espaces entre ses lignes.

Sur le papier, la Suisse part avec l’avantage de l’expérience, mais ce premier match reste un test de concentration. Le Qatar y verra une occasion de mesurer ses progrès, tandis que la sélection helvétique tentera de poser rapidement les bases de sa qualification dans le groupe B.

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet 12/06

20:00 Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium Groupe B En direct · 0-1 Avant-match 13/06

20:00 Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium Groupe B A venir Avant-match 18/06

20:00 Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium Groupe B A venir 18/06

23:00 Canada - Qatar Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Suisse - Canada Vancouver Stadium Groupe B A venir 24/06

20:00 Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium Groupe B A venir