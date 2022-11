Mondial 2022: le message de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi

En conférence de presse ce lundi, Cristiano Ronaldo a évoqué la Coupe du monde 2022 qui verra jeudi l’entrée en lice du Portugal face au Ghana dans le groupe H. Et la star lusitanienne en a profité pour envoyer un message fort à son rival argentin, Lionel Messi.

Dans un peu plus de 72 heures, Cristiano Ronaldo va égaler le record de la légende allemande Lothar Matthäus. La superstar portugaise va en effet disputer sa cinquième phase finale d’une Coupe du monde. Ce sera peut-être l’occasion pour le quintuple Ballon d’Or de décrocher enfin cette couronne qui fait défaut dans son armoire à trophée.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal - - Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

En conférence de presse ce lundi, l’attaquant de Manchester United a évoqué ce défi, sans doute la dernière dans son immense carrière. « Ce sera mon cinquième championnat du monde, je suis concentré et très confiant de faire un bon résultat », a admis CR7 dans des propos relayés par le10sport, alors que le Portugal lance le Mondial 2022 face au Ghana, jeudi prochain.

Un souhait

L’image sans doute de la semaine où Ronaldo est vu entrain de jouer aux échecs avec Lionel Messi, s’est également invitée dans cette conférence de presse. Interrogé sur ce coup publicitaire qui a fait un carton sur la toile, le joueur de 37 ans a révélé que c’était un souhait de sa part. « C’était une campagne que je voulais faire, une campagne que je cherchais depuis longtemps. J’en étais fier», a déclaré Ronaldo.

Un souhait qui en cache visiblement un autre puisque le natif de Rosario avoue rêver affronter et battre l’Argentin dans cette coupe du monde. « On fait un échec et mat dans la vie, pas seulement aux échecs. J’aimerais être celui qui met Messi échec et mat. Voyons voir. Ce serait bien. Puisque cela s’est produit dans une partie d’échecs, dans le football, ce serait encore mieux », a ajouté l’ancien buteur du Real Madrid avant d’évoquer les chances de son équipe dans ce tournoi:

« Si nous sommes la meilleure équipe, nous irons jusqu’au bout. L’équipe gagnante sera la meilleure. Nous avons des jeunes, c’est un bon mélange. Le Brésil, l’Argentine, la France sont ceux qui ont le plus de chances… Espagne, Allemagne… Ce sont ceux dont on parle le plus, y compris pour les fans. Mais nous avons vu en 2016 que nous sommes capables de créer la surprise et de gagner.» Les Black Stars, premier obstacle sur la route des Portugais, sont donc prévenus!