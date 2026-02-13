Monaco – Nantes (Ligue 1 J22) : quelles chaînes diffusent le match en direct

Après l’ouverture de la 22e journée avec le duel Rennes-PSG programmé à 18h GMT, l’attention se tournera vers le Stade Louis-II où l’AS Monaco accueillera le FC Nantes à 20h05 GMT. La rencontre sera dirigée par l’arbitre Éric Wattellier.

Sur le plan comptable, Monaco occupe la dixième place du championnat et arrive à ce rendez-vous sur un match nul 0-0 décroché lors du derby face à l’OGC Nice. Nantes, quant à lui, pointe à la 19e position avec 14 points et vient de s’incliner à domicile contre Lyon (1-0), malgré plusieurs frappes ayant heurté les montants adverses.

La rencontre possède donc des enjeux contrastés : les Monégasques peuvent recoller au peloton européen en cas de succès, tandis que les Canaris disposent d’une occasion cruciale d’abandonner la zone de relégation en cas de victoire en Principauté.

