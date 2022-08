« Mon mari est entrepreneur »: Coach Hamond Chic se confie enfin sur « papa Caviar »

Fatiguée d’être lynchée sur la toile en raison des rumeurs qui circulent sur la profession de son mari, la Caoch Hamond Chic a décidé enfin de se briser le silence. Dans une récente sortie, la chroniqueuse de Life Tv a fait une importante mise au point qui pourrait permettre de mettre fin de la polémique.

Depuis quelques jours, la coach Hamond Chic fait le chou gras des réseaux sociaux en raison d’une grosse polémique liée à la profession de son mari. La chroniqueuse qui explose les records d’audience avec son émission Allô Caviar diffusée sur Life Tv se trouve dans le viseur des internautes à cause d’une rumeur qui stipule que son mari serait un vigile de profession en France.

Dans la foulée, certains internautes sont allés loin en sortant une ancienne image de la coach en compagnie d’un homme qu’ils identifient comme son mari. Il n’en fallait pas plus pour prêter le flanc à des commentaires désobligeants de la part des internautes. .

Face à ce scandale, la nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon a décidé de faire une sortie pour clouer le bec de ses détracteurs. En effet, contrairement aux rumeurs de vigile qui circulent sur la toile depuis quelques jours, Hamond Chic annonce à l’opinion publique que son mari Papa Caviar est un entrepreneur. « Mon mari est entrepreneur. On est marié depuis 2004 », a-t-elle déclaré dans des propos retranscrits par Eloge Kuyo.

Il reste donc à savoir si cette nouvelle mise au point de la coach matrimoniale pourrait vraiment suffire pour clouer le bec à certains internautes qui continuent de croire que son mari, Papa Caviar, serait un vigile.

Pour rappel, quelques heures après l’éclatement de l’affaire, la coach était montée au créneau pour présenter ses excuses à son mari.

« Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j’aimerais te présenter mes excuses. Tu as épousé une femme normale et aujourd’hui je suis devenue populaire ce qui permet à n’importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple Togolais, à ma belle famille, ce n’est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n’ont même pas le unième de ton patrimoine te traites, c’est de ma faute, mon seul tort c’est que j’ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours parce que pour moi là c’est Dieu donné » ; a-t-elle indiqué.