“Mon genre de femme c’est Marlène”, Roro sous le charme de Miss Côte d’Ivoire 2022

Une intervenante présentée sous le prénom Fabienne a fait la cour à Roro, invité de l’émission Allô Caviar du vendredi 12 août 2022 sur Life TV. Mais pendant ce temps, Roro n’a d’yeux que pour Marlène Kouassi, Miss Côte d’Ivoire 2022.

Reçu sur Life Tv vendredi dernier, alors qu’il révélait ce que veulent les hommes chez les femmes, Roro en a profité pour énumérer les critères qu’il recherche chez la femme qui pourrait partager sa vie. “Mon genre de femme c’est la Miss Marlène : Elle a le truc, le canal de Suez. Un teint noir , des jambes légèrement arquées et la légère cambrure fine. Elle développe un charisme corporelle, une géographie du corps humain qui est terrible avec des fossettes sur les fesses”, a-t-il décrit.

A peine a-t-il fini que le téléphone de la coach Hamond Chic a sonné. De l’autre côté du fil, c’est Fabienne qui vient draguer en direct Roro en estimant qu’elle est une femme qui remplit les critères de la femme qu’il aimerait avoir.

Tu es le roseau que m’envoie le Saint-esprit

“…coach je veux faire parler mon âme ce soir. J’entendais l’invité tout à l’heure donner ses critères mais coach, je vais passer par ton émission pour te dire que je remplis tous les critères de Roro ; à la différence de la miss, moi je ne suis pas noire mais j’ai un teint marron-placard…alors j’ai découvert Roro depuis des années et je n’arrête pas de le suivre depuis Nostalgie jusqu’aux histoires de Roro (sur Life TV) et quand j’ai entendu qu’il n’est pas encore marié, je me suis dit que c’est sûrement l’occasion : il me plait et je suis prête donc il n’a qu’un seul mot à dire…”, a déclaré Fabienne.

Et à Roro de répondre: “…Fabienne, je ne sais pas si tu es le roseau que m’envoie le Saint-esprit mais en tout cas, tu es la tulipe ou la porcelaine que Léonard de Vinci aurait dessinée si tu étais devant nous, on se rappelle tout à l’heure…”. Sur l’émission Roro a promis entrer en contact avec Fabienne. Mais de son côté, Miss Côte d’Ivoire 2022, Marlène n’a pas réagi à la déclaration d’amour de Roro.