« Mon commandant ne veut plus… »: Emmanuelle Keita dévoile les exigences de son nouveau fiancé

Emmanuelle Keita continue de lever petit à petit le voile sur sa nouvelle relation amoureuse. Après avoir annoncé de façon subtile ses fiançailles, l’influenceuse vient d’annoncer à ses fans les nouvelles restrictions que son nouveau fiancé lui impose.

Depuis quelques jours, les rumeurs faisant état de ce que l’influenceuse Ivoirienne Emmanuelle Keita s’est fiancée avec un autre homme, circulent sur la toile. Alors que la polémique continuait de s’enfler, l’ex de Peter 007 est finalement sortie de son silence pour confirmer indirectement les soupçons à travers une récente publication sur les réseaux sociaux.

En effet, la busines woman a publié les photos de son alliance sur son compte snapchat, en ajoutant comme légende: « God plan » ou encore « plan de Dieu ». Une publication qui a finalement permis à ses fans de réaliser que la femme d’affaire ne compte pas médiatiser sa nouvelle relation à l’instar de la précédente.

Quelques jours après avoir franchi cette étape de sa vie, l’influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux vient d’annoncer à ses abonnés qu’il y aura désormais quelques changements dans sa vie, en raison des nouvelles exigences de son fiancé.

« Orrr mon snap deviendra de plus en plus naze. Tout ce qui pourra créer polémique et ramener à la vie privée. Mon commandant ne veut plus. Donc maintenant, je filme les fourchettes et cuillères. Ce n’est pas plus mal » a annoncé Emmanuelle Keita dans une publication postée en storie Snapchat dans la soirée du dimanche.

Pour rappel, l’influenceuse ivoirienne, avait entretenu une aventure amoureuse avec l’ivoirien Peter 007. Une aventure qui avait démarré en juillet 2021 sur les réseaux sociaux, avec une demande en mariage exceptionnelle qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, moins de cinq mois après cette belle annonce, la relation entre les deux tourteaux a commencé par battre de l’aile au point ils en sont arrivés à la rupture. 7 mois après, Emmanuelle Keita vient donc de retrouver le sourire.