Mister International 2023: Kim Goodburn élu plus bel homme du monde

Kim Goodburn, thaïlandais, a été élu le plus bel homme au monde le dimanche 17 septembre 2023 lors de la grande finale du concours Mister International 2023.

Kim Goodburn est le nouveau visage de la beauté masculine dans le monde. En effet, le concours Mister International a une fois de plus couronné le plus bel homme du monde lors de son édition 2023, qui s’est déroulée en Thaïlande. Cette année, c’est Kim Goodburn, un jeune thaïlandais de 24 ans, qui a remporté le titre tant convoité.

Le jeune homme a su captiver les juges avec sa beauté distinctive et son charme indéniable. Il a su séduire le public avec sa prestance, sa grâce et son sourire ravageur.

Une victoire significative pour la Thaïlande, puisque c’est la première fois que le pays remporte le titre de Mister International. Kim Goodburn devient ainsi l’ambassadeur de la beauté thaïlandaise et portera fièrement ce titre tout au long de l’année à venir.

Kim Goodburn, mannequin et acteur

Originaire de Bangkok, Kim Goodburn est déjà un mannequin reconnu dans l’industrie de la mode. Sa carrière prometteuse lui a permis de travailler avec de grandes marques internationales et de défiler sur les plus prestigieuses passerelles de la mode. Sa victoire au concours Mister International ne fait que confirmer son talent et sa présence unique face aux objectifs.

Au-delà de sa beauté extérieure, Kim Goodburn est également un jeune homme engagé. Il s’investit dans des actions caritatives, soutenant des causes sociales qui lui tiennent à cœur, avec pour objectif de faire une différence positive dans la société.

