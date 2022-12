Miss Niger 2022: Aicha Abdoul Aziz Ousseini élue reine de beauté nigérienne

Aicha Abdoul Aziz Ousseini est la nouvelle ambassadrice de la beauté nigérienne. Elle a été élue ce samedi 10 décembre lors de la grande finale du concours Miss Niger qui s’est déroulée à Niamey.

Agée de 22 ans avec une taille de 1m74, Aicha Abdoul Aziz Ousseini a réussi à se démarquer lors de la grande finale du concours de beauté Miss Niger 2022. Désignée pour représenter la région de Tahoua sur les 8 candidates en lice, la belle Aicha Abdoul Aziz Ousseini s’est imposée grâce à son charme lors de toutes les apparitions des candidates notamment en tenue de ville, tenue de vérité ou encore en tenue traditionnelle, pour atteindre le sommet.

Un bel effort qui lui a permis d’être consacrée Miss Niger 2022 remportant ainsi la couronne et un prix de 3.000.000F CFA offert par le Fonds National de développement des arts et de la Culture. La 1ère Dauphine a pour nom Mlle Abba Khadijatou de Niamey et et la 2ème Dauphine Zara Alhassane de la région d’Agadez. Les deux dauphines ont eu droit à une enveloppe d’un million de franc CFA chacune.

« Etre Miss, c’est aussi se mettre en tête que l’on est une lady qui est censée représenter son pays notamment sur le plan éducatif et culturel. Une miss doit donc être remplie de sagesses et de dévouement » a déclaré Ousseini Abdoul Aziz Aicha après son sacre.

Elue pour un mandat d’un an, Aicha Abdoul Aziz Ousseini a désormais pour mission de défendre les couleurs du Niger lors des divers concours de beauté internationaux et de dérouler son projet pour soulager la peine des personnes démunies.