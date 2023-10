Miss Côte d’Ivoire: deux candidates se battent pour un homme

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, deux jeunes femmes, candidates à l’élection de Miss Côte d’Ivoire 2020 et auparavant très amies, se disputent à cause d’un homme. La brouille a été importée sur les réseaux sociaux par Fatima Traoré, candidate à Miss Bondoukou 2020. Elle reproche à son amie de l’avoir trahie pour un homme.

Deux candidates à l’élection Miss CI 2020, Fatima Traoré et Gueneba Diomandé, font actuellement parler d’elles sur les réseaux sociaux. Leur nom est associé à un scandale amoureux qui a rapidement fait le buzz.

Tout a commencé lorsque Fatima Traoré, candidate à Miss Bondoukou 2020, a accusé Gueneba Diomandé, première dauphine de Miss Daloa 2020, de lui avoir volé son petit ami. Dans une publication virale sur les réseaux sociaux, Fatima a exprimé sa colère et sa déception face à cette trahison.

Fatima Traoré sort de ses gonds

« Les filles, faites attention à vos amies, à vos copines que vous invitez chez vous. Faites attention ! J’ai invité une fille chez moi, qui venait manger chez moi, mais son seul intérêt était de sortir avec mon chéri. Elle était jalouse de moi, agissant en silence, faisant semblant d’être une tante pour ma fille, mais en réalité, elle cherchait à se rapprocher du père de mon enfant », a-t-elle écrit.

En accompagnement de son message, Fatima a également partagé une photo de Gueneba Diomandé avec son petit-ami. Selon la page « Buzz 2 Miss », la « voleuse » de mari mène actuellement une vie paisible à Londres avec son nouvel amoureux.

Ce scandale amoureux a suscité de nombreux commentaires et réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes ne sont pas restés indifférents devant cette histoire qui mêle amour, trahison et rivalité. Certains soutiennent Fatima et la félicitent pour son courage d’avoir dénoncé cette situation, tandis que d’autres expriment leur déception envers Gueneba pour son comportement.

Fatima Traoré a promis de ne pas en rester là et a annoncé qu’elle continuerait à parler de cette affaire. Il reste à voir quelles seront les prochaines révélations de cette histoire qui a captivé l’attention du public. En attendant, le scandale continue à faire des vagues sur les réseaux sociaux.