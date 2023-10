Miss Côte d’Ivoire 2023: Mylène Djihony reçoit enfin sa villa-duplex de 100 millions FCFA

- Publicité-

La Miss CI 2023, Mylène Djihony, a reçu sa villa-duplex le samedi 30 septembre lors d’une cérémonie de remise des clés à Grand-Bassam.

Depuis le 2 juillet 2023, Mylène Djihony est devenue la nouvelle reine de beauté en Côte d’Ivoire. Après son élection, la miss a reçu plusieurs lots de la part des partenaires du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI) mais le gros lot était encore en instance de remise.

En effet, la jeune femme a reçu son véhicule de marque Suzuki Vitara chez le concessionnaire à Marcory-Zone 4 et attendait impatiemment les clés de sa luxueuse villa-duplex promise par la société immobilière Kaydan Groupe. Mais c’est désormais chose faite !

- Publicité-

Mylène Djihony est officiellement entrée en possession de sa villa le samedi 30 septembre à la Cité Callisto, route de Grand-Bassam entre le péage et le lycée d’excellence Alassane Ouattara, en présence des responsables de la société immobilière, du COMICI et des deux dauphines. Il s’agit d’une villa-duplex d’une valeur de 100 millions de Francs CFA composée de quatre pièces et dotée d’une piscine.