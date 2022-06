Mike Tyson se lâche: « J’ai passé les trois meilleures années de ma vie en prison »

La légende de la boxe, Mike Tyson ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de parler de ses expériences. Lors d’une récente entrevue, le boxeur américain a révélé qu’il a passé les trois meilleures années de sa vie en prison.

En 1992, Mike Tyson était allé en prison après avoir été accusé par Desiree Washington , une candidate de Miss Black America, de viol. Tyson a nié les accusations de la jeune femme, cependant, il a été emprisonné au Indiana Youth Center à la suite du procès. Sa peine était de 10 ans, notamment 6 en prison et 4 en probation, mais en raison de sa bonne conduite, il n’a que fait 3 ans en prison.

Tout le monde est unanime sur le fait que Tyson était au sommet de sa carrière avant d’entrer en prison. Mais contrairement à ceux qui pensent que ces trois années ont été un véritable calvaire pour le boxeur, il a apparemment passé le meilleur moment de sa vie.

Dans une nouvelle interview avec « The Pivot Podcast » où il avait l’air détendu, tout en fumant une cigarette de marijuana, Tyson a indiqué, qu’il avait gagné le respect des détenus après que le rappeur Tupac Shakur lui ait rendu visite en prison.

« J’ai passé les trois meilleures années de ma vie en prison », a déclaré Tyson. « J’avais la paix. Cet argent ne signifie rien si vous n’avez pas votre paix, votre stabilité et votre équilibre. Vous avez besoin de votre santé mentale pour dicter n’importe quelle partie de la vie. J’avais de la bonne nourriture, tout le monde était gentil avec moi, ils m’ont bien traité. », a déclaré le boxeur.

Et d’ajouter: « Je courais dans la cour 8 ou 9 miles et le soir je sautais pendant quatre heures, dans ma cellule. Tout le monde me traitait bien en prison, ils avaient peur de moi, mais j’étais toujours une bonne personne », a raconté Mike Tyson, l’une des plus grandes figures sportives de l’histoire du monde.