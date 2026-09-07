Microfinance au Bénin : une nouvelle feuille d’identification devient obligatoire sur e-Contrôle

Les systèmes financiers décentralisés (SFD) au Bénin doivent désormais renseigner une nouvelle feuille « IDENTIFIANT » dans le fichier AUTRES INDICATEURS utilisé pour leurs remises statistiques sur la plateforme e-Contrôle. L’Agence nationale de Surveillance des Systèmes financiers décentralisés (ANSSFD) a rendu cette étape obligatoire pour permettre le chargement des données périodiques et annuelles.

La nouvelle feuille regroupe cinq informations : le nom du SFD, son numéro d’agrément, l’année, le trimestre et le mois concernés. En pratique, un fichier transmis sans ces éléments ne pourra pas être chargé correctement sur e-Contrôle.

L’ANSSFD a également protégé le fichier afin de sécuriser les données intégrées à la plateforme. Cette évolution concerne directement les institutions de microfinance soumises aux obligations de transmission statistique dans le cadre de leur suivi prudentiel et administratif.

Le secteur de la microfinance au Bénin est régi depuis juillet 2025 par la loi n°2025-14, qui encadre l’activité et le contrôle des institutions de microfinance. À l’échelle de l’Union monétaire ouest-africaine, la transmission d’indicateurs périodiques par les SFD est organisée par la réglementation de la BCEAO, avec des périodicités qui varient selon la catégorie des institutions.

Pour les dirigeants de SFD, la conséquence est immédiate : les canevas de remise doivent être mis à jour avant les prochaines transmissions sur e-Contrôle. L’ANSSFD indique que ses services restent disponibles pour accompagner les utilisateurs rencontrant des difficultés avec cette nouvelle version du fichier.