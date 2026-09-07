Ghana : un port à Mpakadan prévu pour désengorger Tema et desservir le Sahel

Le Ghana prévoit de construire un port de Mpakadan afin de transférer une partie des marchandises arrivant à Tema vers un corridor combinant rail, transport lacustre et route. Le projet, présenté lundi 7 septembre par le ministre des Transports Joseph Bukari Nikpe, doit relier plus directement le principal port du pays au nord du Ghana et aux marchés enclavés du Sahel.

Le schéma envisagé repose sur la ligne ferroviaire Tema-Mpakadan. Les conteneurs seraient acheminés par train depuis Tema jusqu’à Mpakadan, sur la rive du lac Volta, puis chargés sur des barges à destination de Buipe. Ils poursuivraient ensuite leur trajet par route vers le nord du Ghana ainsi que vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

L’objectif est double : désengorger le port de Tema et réduire la pression du transport de marchandises sur les grands axes routiers. Tema a connu ces derniers mois une congestion terrestre importante, alimentée notamment par la hausse du trafic d’importation et les mouvements de conteneurs vides.

Le futur équipement doit aussi donner une fonction logistique complète à la ligne Tema-Mpakadan, longue d’environ 97 kilomètres. Achevée avant son ouverture au trafic, cette infrastructure avait été conçue comme la première composante d’un système multimodal associant le rail et la navigation sur le lac Volta.

Un corridor tourné vers le commerce avec les pays enclavés

À Mpakadan, la nouvelle installation doit servir d’interface entre le train et les barges de Volta Lake Transport Limited. Le gouvernement veut ainsi éviter qu’une grande partie du fret destiné au nord du Ghana et au Sahel ne soit transportée sur de longues distances exclusivement par camion.

Cette orientation répond aussi à un enjeu régional. Le port de Tema constitue déjà une porte d’entrée importante pour les marchandises destinées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Un axe Tema-Mpakadan-Buipe offrirait une voie alternative susceptible de fluidifier les flux et de renforcer la place du Ghana dans le transit vers les pays sans accès à la mer. Cette logique prolonge les efforts engagés avec le Burkina Faso autour du corridor commercial Tema–Ouagadougou.

Le ministère des Transports a inscrit l’exploitation complète de la ligne Tema-Mpakadan parmi ses priorités pour 2026. Les autorités avaient déjà identifié les infrastructures portuaires à Mpakadan comme l’un des investissements nécessaires pour rendre le corridor ferroviaire économiquement viable et permettre le transfert effectif du fret vers le lac.

Le calendrier détaillé de construction du nouveau port et son coût n’ont pas encore été rendus publics. La prochaine étape déterminante sera donc la mise en œuvre de l’infrastructure de transbordement, sans laquelle le rail et la voie lacustre ne pourront pas fonctionner comme un corridor logistique continu entre Tema, Buipe et le Sahel.