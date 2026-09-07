Vin en France : 33,9 millions d’hl, production parmi les plus faibles en 30 ans

La production de vin en France devrait atteindre 33,9 millions d’hectolitres en 2026, l’un des plus faibles volumes enregistrés depuis trois décennies. Cette première estimation du ministère français de l’Agriculture représente une baisse de 6 % par rapport à 2025 et de 17 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Après des conditions de printemps initialement favorables, la sécheresse et les vagues de chaleur de l’été ont réduit les rendements. Le manque d’eau dans les sols, les brûlures provoquées par le soleil et le flétrissement de certaines grappes ont pesé sur les volumes au moment des vendanges.

La baisse est particulièrement forte en Champagne, où la production est attendue en recul de 49 % sur un an. Le bassin Bourgogne-Beaujolais devrait perdre environ un tiers de sa production, tandis que le Val de Loire et les Charentes sont annoncés en baisse de 12 % et 6 %.

Quelques régions devraient toutefois faire mieux qu’en 2025. Bordeaux est attendu en hausse d’environ 10 % après les pluies de la fin août, et le Languedoc-Roussillon de 5 %. Ces rebonds partent néanmoins de niveaux faibles et restent inférieurs aux moyennes récentes.

La France s’achemine ainsi vers une troisième vendange de faible volume après 2024 et 2025. Le recul ne tient pas seulement à la météo : la surface de production a diminué de 2,5 % cette année, sur fond de consommation en baisse et d’arrachage de vignes destiné à réduire les excédents dans certaines régions.

Le choc climatique dépasse le seul secteur viticole. Plusieurs filières agricoles françaises ont été touchées par les fortes chaleurs de l’été, dans un contexte où la canicule a également durablement affecté d’autres pays du bassin méditerranéen.