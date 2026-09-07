ZLECAf : la Somalie devient le 50e État partie, place à l’application

La Somalie dans la ZLECAf franchit une étape juridique majeure. Le pays est devenu le 50e État partie à la Zone de libre-échange continentale africaine après le dépôt, le 4 septembre à Addis-Abeba, de son instrument de ratification auprès de la Commission de l’Union africaine.

Cette formalité donne à Mogadiscio l’ensemble des droits et obligations attachés à l’accord continental. Le pays peut désormais participer pleinement aux mécanismes de la ZLECAf et préparer l’accès de ses entreprises aux préférences commerciales prévues par le dispositif.

L’adhésion juridique ne signifie toutefois pas que tous les échanges somaliens deviennent immédiatement exempts de droits de douane. La prochaine phase consiste à intégrer les concessions tarifaires dans les systèmes douaniers, appliquer les règles d’origine et permettre aux opérateurs éligibles de présenter les documents nécessaires pour bénéficier des tarifs préférentiels.

La Somalie est aussi membre de la Communauté d’Afrique de l’Est. Elle est couverte par le calendrier consolidé de l’EAC pour la libéralisation de 90 % des lignes tarifaires, tandis que les autres concessions et les engagements sur les services doivent encore être finalisés au niveau régional.

Du statut juridique au premier envoi préférentiel

Le gouvernement somalien doit maintenant transformer l’adhésion en procédures utilisables par les entreprises. Le bureau national de coordination de la ZLECAf est chargé de piloter cette mise en œuvre, avec comme étape concrète la préparation du premier envoi commercial bénéficiant des préférences de l’accord.

La Somalie avait signé l’accord de la ZLECAf en mars 2018. Son Parlement a achevé la ratification en octobre 2025, avant la signature de l’instrument de ratification fin août 2026 et son dépôt officiel quelques jours plus tard à Addis-Abeba.

Pour Mogadiscio, l’enjeu dépasse le simple changement de statut. L’accès à un marché continental de plus de 1,4 milliard d’habitants peut créer de nouveaux débouchés pour l’élevage, l’agriculture, la pêche et les services, à condition que les règles douanières et commerciales soient effectivement appliquées. L’entrée comme 50e État partie ouvre donc surtout une phase d’exécution.