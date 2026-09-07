Ouganda : Vitol commercialisera Pearl Sweet, premiers exports attendus début 2027

Pearl Sweet en Ouganda entre dans sa phase commerciale. Le négociant international Vitol a été choisi pour commercialiser la part de brut revenant à l’État et à l’Uganda National Oil Company (UNOC), tandis que les premiers exports sont désormais attendus au début de 2027.

Le calendrier marque un décalage par rapport aux projections précédentes, qui envisageaient le démarrage de la production commerciale avant la fin de 2026. La commercialisation du brut dépend notamment de l’achèvement des infrastructures d’exportation reliant les champs ougandais à la côte tanzanienne.

Les projets Tilenga et Kingfisher doivent fournir ensemble jusqu’à 230 000 barils par jour à plein régime. Le brut sera acheminé par l’East African Crude Oil Pipeline (EACOP), long de 1 443 kilomètres, jusqu’au terminal de Tanga en Tanzanie.

L’État ougandais détient une participation de 15 % dans les projets pétroliers par l’intermédiaire de l’UNOC. TotalEnergies et CNOOC portent le reste des participations dans les principaux actifs de production, tandis que Vitol aura la responsabilité de placer sur le marché les volumes attribués à l’UNOC et au gouvernement.

Vitol élargit encore son rôle en Ouganda

Vitol est déjà un partenaire important du secteur pétrolier ougandais. Le groupe intervient dans l’approvisionnement en produits raffinés et accompagne l’UNOC dans un dispositif de financement destiné à sécuriser les importations de carburants.

En août, l’UNOC, la Tanzania Petroleum Development Corporation et Vitol ont également signé un accord pour étudier le développement d’un hub régional de négoce à Tanga. Ce projet doit s’appuyer sur la future arrivée du brut ougandais sur la côte tanzanienne.

Le choix de Vitol donne ainsi un canal commercial aux volumes publics au moment où l’Ouganda prépare son entrée effective sur le marché pétrolier international. Le pays avait déjà baptisé officiellement son brut « Pearl Sweet » au début de septembre, avant cette nouvelle étape consacrée à sa mise en marché.