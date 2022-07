Michael Jackson: son professeur de breakdance Bruno ‘Pop N Taco’ est décédé à 58 ans

Bruno ‘Pop N Taco’ Falcon, pionnier de la danse de rue et professeur de breakdance de longue date du regretté roi de la pop Michael Jackson, est décédé samedi 02 juillet à l’âge de 58 ans.

« C’est avec tristesse et émotion que j’annonce que Bruno est décédé hier », a annoncé son compte Facebook officiel. « Bruno était un homme incroyable, gentil et généreux. Il a toujours eu ce sourire qui illumine nos cœurs à chaque instant. Un talent unique et incroyable. Il restera à jamais le plus grand danseur de l’histoire, avec Michael Jackson. Nous pensons tous à la famille de Bruno et leur envoyons tout notre amour. Bruno « Pop N’ Taco » Falcon est le roi », ont ensuite écrit les membres de l’équipe de communication de l’artiste.

Peu de temps après, sa sœur, Diana Wolgamott, a déclaré à TMZ qu’il était mort naturellement après une possible crise cardiaque et qu’aucune autopsie n’a été pratiquée. Bruno a enseigné à Micheal Jackson les techniques de saut, d’ondulation, de glisse et d’animation au cours de leurs 16 années de collaboration dans Captain EO (1986), Moonwalker (1988) et sa tournée Dangerous de 69 dates (1992-93).

Falcon a également dansé dans des vidéoclips pour All Night Long de Lionel Richie, I Feel For You de Chaka Khan et Meeting in the Ladies Room de Klymaxx – qui a été parodié de manière hilarante par Saturday Night Live en 2019.