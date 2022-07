Michael Jackson : cette faramineuse somme que touchent ses enfants chaque année

Le regretté roi de la Pop Michael Jackson continue de faire la une des médias 13 ans après sa mort mystérieuse. Une enquête réalisée par le magazine britannique « Mirror » lève le voile sur l’astronomique somme que touchent ses trois enfants, Paris, Prince et Blanket depuis 2009.

Le 25 juin 2009, Michael Jackson, l’un des artistes les plus prospères de l’histoire musicale sur le plan commercial, est décédé à l’âge de 50 ans à son domicile de Los Angeles, en Californie, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque causé par une combinaison mortelle de médicaments qui lui ont été administrés par son médecin personnel.

Transporté d’urgence à l’hôpital après une crise, l’homme qui a fait vibrer le monde sur ses airs s’en est allé dans l’après-midi du 25 juin laissant derrière lui trois enfants Paris, Prince et Blanket. Selon une récente enquête réalisée par le média britannique « Mirror », les trois héritiers du roi de la pop touchent annuellement une somme colossale générée essentiellement par la gestion des doits d’auteurs de la musique de leur père.

En effet, The « Mirror », nous rapporte que Paris, Prince et Blanket, toucheraient chaque année un pactole de 300 millions d’euros soit environ un milliard 500 millions de F CFA, en grande partie grâce à la musique du regretté roi de la pop.

Pour rappel, Paris Jackson est le seul enfant qui a voulu suivre les pas de son père parmi les trois héritiers du regretté roi. Elle est une musicienne qui s‘essaye à plusieurs instruments dont la guitare, le piano et les claviers en plus de sa voix. Elle est une artiste qui fait du RnB, du folk et de la pop. Elle compte un album musical intitulé Wilted sorti en 2020 ainsi qu’un EP The Soundflowers, sorti toujours en 2020.