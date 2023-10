MHD: le rappeur fait appel de sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre

- Publicité-

Le rappeur MHD a fait appel de sa condamnation à 12 ans de réclusion pour meurtre. Il y a quelques jours, le jeune rappeur français a été reconnu coupable de meurtre dans une affaire de rixe mortelle à Paris durant l’été 2018.

Après sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle le 23 septembre 2023, Mohamed Sylla, connu sous le nom de MHD, a interjeté appel ce mardi. Selon Le Figaro, ses coaccusés, Issifou Sylla, Babacar Sonko, Robby Marechaux et Hamidou Traoré, ont également fait appel du verdict qui les condamnait à des peines allant de 10 à 14 ans de prison.

Selon le média, parmi les personnes condamnées, seul le présumé en fuite n’a pas contesté la décision.

Une affaire de rixe mortelle

En septembre, pendant trois semaines, s’est déroulé le procès d’une affaire tragique survenue à Paris. Un jeune de 23 ans, nommé Loïk K., a été victime d’un acte de violence mortel à l’été 2018 dans le nord de la capitale.

Il a été renversé délibérément par une voiture, puis violemment agressé et finalement poignardé à mort par un groupe de jeunes provenant d’une cité rivale du 19e arrondissement.

Lors de ce procès, l’artiste afro-trap, célèbre et très apprécié, a été impliqué dans cette affaire. Agé de 29 ans et répondant au nom de Mohamed Sylla, il est constamment resté droit dans ses affirmations en niant son implication dans les faits reprochés. « Depuis le début, je clame mon innocence et je continuerai à le faire », a-t-il déclaré fermement durant son procès. Son avocate, Me Elise Arfi, a préféré ne pas faire de commentaire à ce sujet.

