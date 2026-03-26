Métro d’Abidjan : Amadou Koné satisfait de l’avancée des travaux chez Alstom

Le mardi 24 mars 2026, le Ministre des Transports et des Affaires Maritimes, Amadou Koné, s’est rendu à Valenciennes, en France, à environ 200 kilomètres de Paris, pour visiter l’usine de la société ALSTOM dédiée à la fabrication des rames du Métro d’Abidjan.

À cette occasion, il a indiqué que les travaux avancent de manière satisfaisante, à l’abri des regards indiscrets, et que les premières voitures devraient être livrées à Abidjan avant juillet 2027.

Le Ministre a également souligné avoir rencontré sur place une équipe engagée et fière de contribuer à la réalisation du premier métro d’Afrique subsaharienne. Il a précisé que la ligne 1, voulue par le Président de la République, Alassane Ouattara, permettra de transporter plus de 500 000 passagers par jour, améliorant ainsi considérablement la mobilité dans la capitale économique.

Pour rappel, la ligne 1 du Métro d’Abidjan est un projet de transport de masse long de 37 km, reliant le nord au sud de la ville. Sa mise en service est prévue pour la fin de l’année 2028.