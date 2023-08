«Messi, un grand joueur mais une petite personne», un ancien du PSG maltraite l’Argentin

-Publicité-

Largement commentée sur les réseaux sociaux, la récente sortie médiatique de Lionel Messi sur son aventure au PSG continue de susciter des réactions au sein de la planète foot. Dernier à réagir, l’ancien parisien et animateur, Jérôme Rothen.

«(…) Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami», déclarait Lionel Messi la semaine dernière à la presse américaine.

Une sortie qui sonne comme un règlement de compte avec son ancien club de PSG qu’il a quitté cet été après deux saisons. Une aventure mitigée pour la Pulga qui n’aura pas vraiment réussi à s’imposer chez les Parisiens. Aux critiques de la presse locale sur son manque d’implication dans le jeu, à l’élimination précoce des siens en Ligue des champions, en passant par les sifflés essuyés lors de son dernier match avec le club français, la coupe était pleine pour le champion du monde 2022 qui a pris la tangente à la fin de son bail.

« Il s’est foutu de tout le monde »

Bien entendu, les déclarations du septuple Ballon d’Or n’ont pas plu à tout le monde, à l’instar de Jérôme Rothen. L’ancien milieu de terrain du PSG a qualifié les propos de Messi de mensonges. « Ses déclarations sont honteuses alors qu’il a tout fait pour prolonger au PSG parce que la soupe était bonne. Il est venu au PSG juste pour préparer la Copa America et la Coupe du monde. C’était une réussite », a lancé l’animateur de Rothen s’Enflamme.

Et de poursuivre: « Il s’est foutu de la tronche de tout le monde pendant deux ans au PSG. Il a perdu toute crédibilité. C’est un grand joueur mais une petite personne. (…) Ce mec, je pense qu’il est limite anti-français, en tout cas contre le PSG (…) Il nous a menti pendant deux ans en disant que l’adaptation était compliquée. (…) On lui a accordé un an mais ça ne suffisait pas. (…) Il n’a jamais fêté un but. (…) Tu as vu la célébration de son premier but à Miami ? Il a fait le tour du stade« .

L’ancien international français appelle à tourner la page Lionel Messi, avec une dernière déclaration offensive : « Leo Messi, tu as oublié que tu es arrivé de Barcelone avec des larmes (…) les Parisiens t’ont reçu avec le tapis rouge et tu n’as rien rendu, et tes déclarations sont de pire en pire, alors reste avec tes plots là-bas (aux Etats-Unis, ndlr), marque autant de buts que tu veux, on en a rien à carrer !« .

VIDÉO – "Messi est un grand joueur mais une petite personne", Rothen sans filtre sur Messi https://t.co/K2vzkMoulq via @RMCsport — pascal abbes (@AbbesPascal) August 23, 2023

