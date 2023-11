Messi et Ronaldo ne sont pas des exemples pour les jeunes, selon Bojan Krkic

-Publicité-

Dans un entretien accordé à AS pour parler de son documentaire sur la santé mentale des footballeurs qui sera diffusé ce vendredi sur sur Rakuten TV, l’ancien joueur du Barça, Bojan Krkic, estime que Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas des exemples pour la jeunesse.

Ancien pensionnaire de la Masia, Bojan Krkic n’a jamais connu la carrière qui lui était destinée à sa sortie de l’académie barcelonaise. Pourtant bourré de talent, l’ancien attaquant espagnol, comparé à Lionel Messi lors de son passage chez les Blaugranas, a peu à peu disparu des radars en raison de sa santé mentale. Passé à Stoke City, la Roma, l’Ajax, Milan, Mayence, Alavés, Montréal, il a finalement pris sa retraite en 2023 après un dernier passage à Vissel Kobe au Japon.

De retour au Barça, l’Espagnol occupe depuis la fonction de coordinateur sportif dans les équipes de jeunes de son club formateur. Auteur d’un documentaire sur la santé mentale des footballeurs qui parait ce vendredi sur Rakuten TV, le néo-retraité du foot a accordé un entretien à AS. Dans ses propos rapportés par Maxifoot, l’Hispano-Serbe a estimé que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas des exemples pour la génération Z, trop pressée d’atteindre le sommet.

« Ce n’est pas un documentaire réservé aux fans de football, il va plus loin, il parle de situations personnelles et enseigne que Messi n’est pas un exemple. Ni Messi, ni Cristiano, ni Rafa Nadal ne sont des cas ordinaires, ils ne peuvent pas être un exemple pour les jeunes. Ils sont extraordinaires. Le succès n’est pas cela, cela n’arrivera qu’à eux« , a développé l’ex-international espagnol. « Pour moi, Sergio Canales est un athlète à succès car il s’est cassé le genou à trois reprises et a atteint l’équipe nationale. Joselu, à 33 ans, est arrivé à Madrid. Ces situations sont des réussites« , a-t-il ajouté.

Et de conclure, en revenant sur son documentaire qui est en quelque sorte un recueil des expériences vécues par l’ex-footballeur: C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Transférer mes expériences en tant que joueur. Ce que les gens pensent est très beau, mais oui il y a de la souffrance et des efforts. Je voulais expliquer ce que j’ai vécu. La raison pour laquelle mes décisions donnent un message positif. »