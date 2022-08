Mercato: Ronaldo, Soler, Aubameyang, les dossiers chauds avant la fin du marché européen

La fenêtre estivale pour les transferts se refermera ce jeudi 1er septembre dans les cinq grands championnats européens. D’ici là, plusieurs opérations de dernière minute peuvent encore se réaliser.

Le mercato estival 2022 est en train de tirer sa révérence dans les cinq grands championnats européens. Prévu pour prendre fin le 1er septembre prochain, le marché des transferts peut encore connaître quelques opérations de dernière minute, surtout au sein des cadors en Espagne, en Angleterre ou encore en France. Entre ceux qui cherchent encore à se renforcer afin de briller sur les scènes nationales ou continentales et ceux qui espèrent se séparer de joueurs devenus indésirables, les derniers instants du mercato s’annoncent brûlants.

Ronaldo parti pour rester à Manchester United ?

Probablement le feuilleton le plus long de ce mercato estival, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas réglé son avenir. Arrivé l’été dernier, le Portugais veut déjà quitter Manchester United pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Seul problème, les clubs ne se bousculent pas pour accueillir CR7. Le quintuple Ballon d’Or a déjà été recalé par plusieurs cadors, notamment le PSG, le Bayern Munich, ou encore Chelsea.

Relégué sur le banc en ce début de saison, et avec l’arrivée du jeune Anthony, Ronaldo devrait tout faire pour se trouver un nouveau point de chute au plus tard le 1er septembre. Mais selon The Sun, MU pense pouvoir retenir le joueur de 37 ans. En effet, le tabloïd britannique explique que le board mancunien est convaincu d’avoir impressionné le quintuple Ballon d’Or avec plus de 240 millions d’euros déjà dépensé en achat sur ce mercato, et surtout avec l’arrivée de Casemiro. Ce dossier va encore tenir en haleine les prochaines heures.

De son côté, le coach des Red Devils, Erik ten Hag, vise le départ de certains indésirables comme Aaron Wan-Bissaka. Et le technicien néerlandais suivrait Thomas Meunier et Sergino Dest pour le remplacer. Mais il faudra convaincre le Borussia Dortmund ou Barcelone de lâcher leur latéral droit. United risque de sortir encore le chéquier d’ici la fin du mercato.

Chelsea attend Fofana et espère Aubameyang et Gordon

A Chelsea, une nouvelle arrivée est d’ores et déjà bouclée. En effet, le défenseur Wesley Fofana devrait être bientôt officialisé par les Blues, en provenance de Leicester. Selon RMC Sport, le français a signé un contrat de 6 ans avec les londoniens. Thomas Tuchel veut également se renforcer en attaque. Privé d’un vrai buteur depuis le départ de Romelu Lukaku, en prêt, pour l’Inter Milan, le technicien allemand a fait de Pierre Emerick Aubameyang sa priorité pour occuper le poste. Le FC Barcelone est vendeur et les deux clubs devraient bientôt trouver un accord selon la presse britannique.

A part ses deux noms, Chelsea serait également sur le point de faire une offre pour Anthony Gordon qui a marqué pour Everton cette semaine. Mais le coach des Toffees, Frank Lampard n’est pas vendeur, ce qui complique l’opération. Le nom du prometteur croate de Leipzig, Josko Gvardiol, est également lié, depuis quelques semaines, aux Blues. La fin du mercato s’annonce mouvementée pour le club de Londres.

Encore des arrivées pour le FC Barcelone?

Déjà auteur d’un mercato de folie, avec les arrivées de Robert Lewandowski, Kessié, ou encore Jules Koundé entre autres, le Barça vise encore quelques recrues d’ici la fin de la fenêtre des transferts. Le transfert de Marcos Alonso est attendu. Le Barça a rencontré ce mardi l’agent du joueur et sa signature est considérée comme en très bonne voie, selon les informations rapportées par Foot Mercato. L’opération va avoisiner les 10M€. Thomas Meunier est également dans le viseur des Blaugranas.

Mais pour réaliser ses opérations, les Culés, toujours dans une situation économique instable, doivent laisser filer certains joueurs. Dans le sens des départs, comme évoqué plus haut, Pierre Emerick Aubameyang est tout proche de Chelsea, et cette vente devrait rapporter environ 25 millions d’euros au club espagnol. Enfin, Memphis Depay et Miralem Pjanic sont toujours annoncés sur le départ. La vente de l’un des deux (ou même des deux) dans les derniers instants de ce mercato, n’est pas à exclure.

Au PSG, encore plusieurs recrues et des départs espérés

Malgré l’arrivée de Fabian Ruis officialisé ce mardi soir, le PSG devrait accueillir un autre milieu avant la fin du mercato. En effet, les franciliens sont en négociation avancée avec Valence pour le transfert de Carlos Soler. Les deux clubs auraient même déjà trouvé un accord à hauteur de 20 millions d’euros. En défense, la piste menant à Milan Skriniar semble compliquée et les Parisiens pensent à Axel Disasi, évalué à 50 millions d’euros par l’AS Monaco, pour renforcer leur arrière-garde.

Dans le sens des départs, le PSG s’est déjà séparé d’Ander Herrera, Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum ou encore Alphonse Areola, Arnaud Kalimuendo et Leandro Paredes. Et le dégraissage va continuer puisqu’Idrissa Gueye va rejoindre Everton et que le club francilien négocie toujours le départ de Mauro Icardi.