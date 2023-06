Mercato: Romelu Lukaku en route pour l’Arabie saoudite

-Publicité-

Selon les informations de Foot mercato ce mardi, Romelu Lukaku discute avec Al Hilal, en Arabie saoudite. De retour à Chelsea cet été, le joueur belge ne serait pas contre de rejoindre la Saudi Pro League.

L’Arabie saoudite continue de faire ses emplettes en Europe. Après avoir attiré des légendes comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ou encore la star Ngolo Kanté, l’État pétrolier vise désormais Romelu Lukaku. De retour à Chelsea après une saison catastrophique en Italie, le géant belge ne veux pas rester à Londres. Et Al Hilal a décidé de passer à l’action pour accueillir le buteur cet été. Le club saoudien, qui avait initialement exprimé son intérêt pour Lionel Messi, a décidé de se rabattre sur Lukaku.

Bien qu’au départ peu enthousiaste à l’idée de quitter l’un des championnats du Big 5, l’attaquant belge, qui souhaite absolument éviter un retour à Chelsea cet été et qui est épuisé par les attaques racistes dont il est victime, a récemment changé d’avis. Ainsi, ce lundi, il a rencontré les dirigeants d’Al-Hilal dans un prestigieux hôtel parisien, selon les informations de Footmercato. Ces derniers lui ont exposé leur projet et ont soumis une première offre verbale au joueur avec un salaire de 20 millions de dollars par an.

Une offre jugée peu suffisante par Lukaku. Selon les informations de Footmercato, le buteur belge qui est encore lié à Chelsea jusqu’en 2026, estime qu’il mérite beaucoup plus et l’a indiqué aux Saoudiens. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines heures, mais les deux parties devraient trouver un accord très rapidement. Et pour cause, Al Hilal tient absolument à attirer la superstar, et de son côté, Romelu Lukaku veut retrouver un environnement sportif favorable.

