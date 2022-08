Mercato: Nicolas Pépé va rejoindre l’OGC Nice

L’OGC Nice est parvenu à un accord avec Arsenal pour le prêt de l’attaquant ivoirien Nicolas Pépé, selon les informations de RMC Sport ce mercredi.

Arrivé à Arsenal en 2019 pour 65 millions d’euros en provenance de Lille, Nicolas Pépé n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui. Lors de la dernière saison, le joueur de 26 ans n’a marqué qu’un seul but et délivré qu’une passe décisive en 18 matchs de Premier League. Désormais indésirable chez les Gunners, l’Ivoirien va tenter de relancer sa carrière en Ligue 1, le championnat dans lequel il s’est révélé au monde.

Selon les informations de RMC Sport ce mercredi soir, Nicolas Pépé va rejoindre l’OGC Nice. L’opération va prendre la forme d’un prêt sans option d’achat. Alors que le salaire a posé un problème à un moment donné dans les négociations entre les deux clubs, une entente a finalement été trouvée et Nice va prendre en charge une grande partie des émoluments du joueur selon le journaliste Italien Fabrizio Romano.

Une belle opportunité pour la star ivoirienne de retrouver le niveau qui était le sien avant son départ pour l’Angleterre. Lors de sa dernière saison avec Lille en 2019, l’attaquant de 26 ans avait terminé deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur du championnat français, avec 22 buts marqués (dont 9 pénaltys) et 11 offrandes. Lors de ses trois saisons à Arsenal, Pépé n’aura inscrit que 27 buts et délivré 21 passes décisives en 112 matchs toutes compétitions confondues.