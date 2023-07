Mercato: l’Inter Miami dévoile le salaire de Lionel Messi

Copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a dévoilé, dans un entretien au quotidien El Pais, le salaire de Lionel Messi dont l’arrivée au club devrait être officialisée prochainement.

Après deux saisons mitigées au PSG, Lionel Messi va poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Miami, la franchise de la Major League Soccer (MLS) co-propriété de David Beckham et Jorge Mas. En attendant l’officialisation du transfert, Jorge Mas a accordé une interview au quotidien El Pais dans laquelle il a dévoilé des détails sur les coulisses de l’opération de Messi et les termes de son contrat.

Selon les déclarations de Jorge Mas, Messi devrait percevoir un salaire annuel compris entre 50 et 60 millions de dollars (soit entre 45 et 55 millions d’euros). Ce montant élevé témoigne de l’importance accordée à Messi en tant que joueur d’exception et de l’engagement financier de l’Inter Miami pour attirer l’une de plus grandes légendes de ce sport.

En plus de son salaire, Messi bénéficiera également d’autres avantages financiers. Par exemple, il touchera un pourcentage sur les ventes de maillots du club, ce qui pourrait représenter une source de revenus supplémentaires importante étant donné la popularité mondiale de Messi. De plus, il est prévu qu’il reçoive des bénéfices issus des droits de diffusion télévisuelle de la MLS, actuellement détenus par Apple. Une autre information importante révélée par Jorge Mas est que Lionel Messi acquerra des parts dans le club à la fin de sa carrière de joueur.

