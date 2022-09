Mercato: le FC Séville accueille Kasper Dolberg et laisse filer Lucas Ocampos (officiel)

Dans ses dernières heures du mercato estival, le FC Séville a accueilli l’attaquant de Nice, Kasper Dolberg en prêt. Dans le même temps, les Andalous ont cédé leur joueur Lucas Ocampos à l’Ajax Amsterdam.

Le mercato estival européen prend fin ce jeudi minuit. Les clubs se pressent désormais pour boucler quelques derniers dossiers. C’est le cas du FC Séville qui a connu entre ce mercredi soir et ce jeudi matin, deux opérations dans le sens des arrivées et des départs. En effet, le club Andalou a enregistré ce matin, l’arrivée de Kasper Dolberg en prêt, en provenance de Nice. Une option d’achat est incluse dans le contrat du jeune attaquant néerlandais.

«Kasper Dolberg est prêté au FC Séville lors de la saison 2022-23. Arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2019, Kasper Dolberg (24 ans) est prêté avec option d’achat au FC Séville cette saison. L’international danois, touché à l’épaule depuis le début de l’été, rejoint un poids lourd de la Liga, avec qui il disputera la prochaine Ligue des Champions. Décisif lors de son premier exercice dans le Comté, où son doublé contre Monaco (le 7 mars 2020) envoya le Gym en Europa League,

Kasper Dolberg s’apprête à découvrir son 4ème club en pro, après Silkeborg, l’Ajax et le Gym. En trois saisons, le Viking, dont la dernière apparition remonte à la finale de la Coupe de France perdue face à Nantes (0-1), a inscrit 24 buts et délivré 7 passes décisives avec le maillot rouge et noir, en 85 apparitions», a expliqué Nice dans un communiqué pour annoncer le départ de son joueur.

Bonne saison Kasper ! — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2022

Lucas Ocampos file à l’Ajax

Quelques heures avant cette annonce, le FC Séville avait déjà fait de la place pour Kasper Dolberg. Les Sévillans avaient en effet prêté leur attaquant Lucas Ocampos à l’Ajax. Désireux de remplacer son meilleur élément Antony, parti à Manchester United, le club des Pays Bas a opté pour l’international argentin. Le champion en titre de l’Eredivisie a officialisé la nouvelle via un communiqué sur ses canaux officiels.

«L’Ajax a trouvé un accord avec le Sevilla FC et Lucas Ariel Ocampos. L’Argentin sera prêté par le club espagnol, où il est actuellement sous contrat. Le contrat de location est conclu pour une saison, jusqu’au 30 juin 2023, avec une option d’achat», peut-on lire dans le communiqué de l’Ajax. Ces dernières heures du marché des transferts promettent encore beaucoup d’autres opérations.