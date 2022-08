Mercato: Kevin Trapp refuse de rejoindre Manchester United

Dans un message publié ce jeudi sur son compte Instagram, Kevin Trapp a annoncé qu’il restait à l’Eintracht Francfort, malgré une offre de Manchester United.

Ces derniers jours, Manchester United s’est mis à la recherche d’un nouveau gardien pour suppléer David de Gea. Et les Red Devils ont jeté leur dévolu sur le portier de l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp. Mais, malgré le fort intérêt des Mancuniens, qui ont d’ailleurs formulé une offre, le portier allemand a décidé de rester dans son club actuel.

« On a beaucoup parlé de l’intérêt de Manchester United. Il est vrai qu’une offre écrite a été faite. Manchester United est un club mondial et que je me penche sur une telle offre et que j’y réfléchisse, tout le monde peut, je l’espère, le comprendre« , a admis Kevin Trapp sur Instagram avant d’annoncer son choix de rester en Bundesliga. « Mais hier, j’ai annoncé aux responsables des deux clubs que j’avais choisi l’Eintracht. J’ai vécu des choses inoubliables ici avec Francfort et nous avons écrit l’histoire ensemble. Le début de saison a été difficile, mais j’ai une confiance absolue en nous« , a déclaré le gardien.

Kevin Trapp a sûrement préféré rester gardien numéro 1 et disputer la Ligue des Champions avec Francfort, plutôt que de rejoindre les Red Devils et la Ligue Europa. Le portier allemand sort d’une très bonne saison, avec une nomination pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de but de la saison. Un prix décerné par le magazine France Football.