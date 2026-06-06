Mercato: Jürgen Klopp ferme la porte au Real Madrid

Annoncé comme une possible option pour le banc du Real Madrid, Jürgen Klopp ne compte pas reprendre du service dans l’immédiat. Son entourage a démenti tout contact et assuré que l’Allemand est pleinement épanoui dans ses fonctions au sein de Red Bull.

Jürgen Klopp ne sera pas le prochain entraîneur du Real Madrid. Alors que son nom a récemment été évoqué dans la capitale espagnole, l’ancien manager de Liverpool n’envisage pas un retour sur un banc de touche dans un avenir proche. Cette rumeur a pris de l’ampleur après les déclarations d’Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid face à Florentino Pérez. Dans le cadre de sa campagne, Riquelme avait promis de nommer Klopp à la tête de l’équipe première en cas de victoire lors des élections.

Une perspective rapidement balayée par Marc Kosicke, l’agent du technicien allemand. Interrogé par Sky Germany, ce dernier a tenu à mettre un terme aux spéculations entourant l’avenir de son client. « C’est agaçant », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Il n’a aucune intention de reprendre un club et il est heureux chez Red Bull. » Depuis son départ de Liverpool à l’issue de la saison 2023-2024, Klopp s’est éloigné des terrains pour relever un nouveau défi au sein du groupe Red Bull, où il occupe un rôle stratégique dans le développement sportif de la structure. Malgré l’intérêt que peut susciter son profil auprès de plusieurs grands clubs européens, l’ancien entraîneur des Reds semble déterminé à poursuivre cette nouvelle aventure, loin de la pression quotidienne des bancs de touche.



