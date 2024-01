Mercato: Bellingham est le joueur le plus cher du monde, selon le CIES

-Publicité-

Ce jeudi, l’Observatoire du football CIES a publié son classement des joueurs les plus chers du monde. La star du Real Madrid Jude Bellingham pointe à la première place, devant Erling Haaland.

Avec un contrat jusqu’en 2029 et ses performances remarquables pour ses débuts avec le Real Madrid, la valeur de Jude Bellingham sur le marché atteint désormais 267,5 millions d’euros. Recruté, l’été dernier, par les Merengue, le milieu de terrain anglais a connu un début de saison exceptionnel en Espagne, marquant 17 buts et délivrant 5 passes décisives en 22 matchs.

Dans le classement de la CIES, Jude Bellingham devance d’autres jeunes stars notamment Erling Haaland et deux de ses coéquipiers du Real Madrid, Vinicius Jr (250,3 millions d’euros) et Rodrygo (247,9 millions d’euros). Dixième du classement il y a quelques mois et désavantagé par son contrat de courte durée à Paris, Kylian Mbappé a dégringolé à la 27e place.

Le top 10 est complété uniquement par des jeunes talents à savoir, Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Pablo Gavi (FC Barcelone) Julian Alvarez (Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Munich) et Martin Odegaard, le jeune capitaine de Arsenal.

