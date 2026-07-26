Mélanie Laurent élève seule ses deux enfants et garde secrète l’identité de leurs pères

Mélanie Laurent , actrice et réalisatrice française, élève seule ses deux enfants et préserve strictement l’anonymat des pères, adaptant ses choix professionnels à leur bien‑être et à leur vie à l’écart de Paris. Cette organisation personnelle, répétée lors de récentes interviews, illustre la façon dont elle concilie une carrière active au cinéma et une vie de mère monoparentale en Bretagne.

Connue depuis vingt‑cinq ans pour ses rôles à l’écran et ses travaux de réalisatrice, Mélanie Laurent a récemment accepté un personnage qui résonne avec sa vie privée : dans Qui brille au combat, sorti en janvier dernier, elle incarne une mère au bord de la rupture qui cesse son activité professionnelle pour s’occuper à plein temps du handicap de sa fille Bertille. Selon les éléments communiqués lors de la promotion du film, ce rôle lui a été proposé en lien avec Joséphine Japy et a contribué à remettre en perspective ses priorités familiales.

Dans plusieurs entretiens, Mélanie Laurent a expliqué qu’elle filtre désormais davantage les propositions de projets pour ne pas multiplier les absences auprès de ses enfants. Elle a évoqué son quotidien de mère célibataire et le choix conscient de vivre en Bretagne, loin du tumulte parisien, afin de préserver l’intimité et la stabilité de sa famille.

La difficulté de choisir

Interrogée par le média One Time, l’actrice a résumé son raisonnement : « J’ai deux enfants que j’élève toute seule et je me dis : ‘Bon, qu’est‑ce qui me fait sortir de chez moi ? Qu’est‑ce qui fait que je les quitte pendant tant de semaines ? Et pourquoi je leur impose mon absence ?' ». Ces déclarations confirment un ajustement de son rythme professionnel pour tenir compte des besoins de ses enfants.

La discrétion est une constante dans sa communication : Mélanie Laurent protège l’identité des pères de ses enfants. Son fils Léo, âgé de 12 ans, est né d’une relation avec un technicien du cinéma dont elle a gardé l’anonymat. Sa fille Mila, 6 ans, a pour père un Américain dont le nom n’a jamais été divulgué publiquement. Cette confidentialité s’inscrit dans la volonté déclarée de l’actrice de « préserver la bulle » familiale.

Dans un entretien accordé à Madame Figaro, Mélanie Laurent a précisé : « Je consacre tout mon temps au travail, à mes proches, à mes enfants. Mon nombril est devenu secondaire depuis que mon fils et ma fille sont là. Ils m’ont recentrée, et cette bulle que nous avons créée, je tiens à la préserver. » Ces propos témoignent de la priorité accordée au bien‑être des enfants dans ses choix de carrière et de vie.

Parallèlement à sa vie familiale, Mélanie Laurent poursuit ses activités artistiques, alternant les rôles d’actrice et les projets de réalisation, tout en maintenant une présence médiatique maîtrisée autour de sa vie privée et de celle de ses enfants.