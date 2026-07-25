Guillaume Canet : après sa rupture avec Marion Cotillard, son refuge de 32 ans en danger

Un feu majeur a touché la presqu’île du Cap Ferret, menaçant la résidence secondaire de l’acteur et réalisateur Guillaume Canet; l’ampleur des incendies en Gironde et dans les Landes, amplifiée par la canicule, a entraîné l’évacuation de riverains, la destruction de milliers d’hectares de forêt et la mobilisation massive des secours.

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont favorisé la propagation de plusieurs feux de forêt dans le Sud-Ouest de la France. En Gironde et dans les Landes, « plusieurs milliers d’hectares » sont partis en fumée, causant des pertes animales et matérielles et contraignant des habitants et des vacanciers à quitter leur domicile. Parmi les évacuations médiatisées, l’animatrice Sophie Davant a dû quitter précipitamment le Cap Ferret lors d’un épisode d’incendie.

Guillaume Canet possède une résidence secondaire sur la presqu’île depuis plusieurs années. Le vendredi 24 juillet, l’acteur a partagé sur Instagram des vidéos montrant l’action des pompiers dans la zone et a publié des commentaires émouvants sur l’intervention des services de secours; des pompiers ont en outre perdu la vie en pleine intervention, selon les informations relayées.

Guillaume Canet et les réactions face au feu

Dans sa publication, Guillaume Canet s’est dit « retourné » et « très ému » en regardant les images des combattants du feu en action. Il a salué « le combat, sans relâche de ces femmes et ces hommes qui se battent pour sauver nos vies », exprimant sa reconnaissance envers les secours engagés sur le terrain.

L’acteur a rappelé l’ancienneté de son attachement au Cap Ferret : il fréquente la presqu’île depuis trente-deux ans et y a notamment tourné le film Les Petits Mouchoirs en 2010. La proximité affective de ces lieux explique l’émotion suscitée par l’incendie, qui a ravagé des biens et des souvenirs appartenant à de nombreux résidents et estivants.

Dans un autre message, Guillaume Canet a fait part de sa préoccupation pour les personnes évacuées et pour celles qui ont déjà subi la perte de leur domicile. Il a écrit : « C’est tragique, et je pense très fort à toutes les personnes comme moi qui ont été évacuées et qui attendent de la boule au ventre le verdict… Et bien sûr, à ceux qui ont déjà perdu leur maison. Merci à vous POMPIERS gendarmes bénévoles. »

Parmi d’autres personnalités concernées par la situation au Cap Ferret, Laura Smet a exprimé son inquiétude pour la maison ayant appartenu à Johnny Hallyday et dont elle est héritière, située sur la presqu’île.