Niels Schneider impose un critère strict pour accepter un tournage depuis la naissance de son fils

Niels Schneider dit désormais filtrer ses propositions de tournage depuis la naissance de son fils Hiro : pour accepter d’être éloigné plusieurs semaines, l’acteur de 39 ans exige que « le film en vaille le coup ». Lors d’un entretien accordé à Marco Thiollier pour OnTime, il a expliqué que la paternité avait profondément modifié son rapport au travail et au temps passé loin de sa famille, qu’il partage avec Virginie Efira.

Interrogé sur la durée des déplacements professionnels, Niels Schneider a cité l’exemple d’un tournage de huit semaines : « Si tu tournes huit semaines, c’est peut‑être longtemps sans le voir, donc il faut que ça en vaille le coup », a‑t‑il déclaré. Il a précisé appliquer ce critère aussi bien aux projets en région parisienne qu’aux tournages à l’étranger, soulignant une sélectivité accrue depuis la naissance de son fils.

Sur le plan personnel, l’acteur a reconnu l’impact de la paternité sur sa manière de vivre et de se présenter aux autres : « Ça a tout changé », a‑t‑il dit, ajoutant qu’être père l’avait poussé à « prendre soin de [lui], de [ses] propres problèmes, [ses] propres égos » pour ne pas « refile[r] » ses difficultés à l’enfant. Ces mots résument le nouveau filtre qu’il applique aux engagements professionnels.

Un équilibre entre carrière et vie familiale au cœur des choix de Niels Schneider

Niels Schneider a indiqué ne pas avoir encore expérimenté la présence de son fils sur les plateaux, principalement en raison de l’âge de l’enfant. Né le 28 août 2023, Hiro avait deux ans au moment de l’entretien ; l’acteur a dit ne pas l’avoir encore amené sur les lieux de tournage, tout en envisageant cette possibilité pour l’avenir : « Mais oui, je vais l’amener sur les plateaux, c’est sûr. »

Ces derniers mois, l’acteur a privilégié des projets tournés à Paris, ce qui lui a permis de réduire les périodes d’éloignement. Il vit avec Virginie Efira dans le 11e arrondissement de Paris ; le couple, formé depuis 2017, s’était rencontré sur le tournage du film Un amour impossible et a collaboré de nouveau sur Sibyl.

Virginie Efira est elle‑même mère d’un autre enfant : Ali, né de sa précédente relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, âgé de 13 ans. La comédienne a raconté avoir vécu sa seconde grossesse à 46 ans avec une forme d’appréhension, ne s’attendant plus à redevenir mère, information déjà rapportée dans la presse.

Côté filmographie, Niels Schneider a récemment interprété le général Leclerc dans un biopic en deux parties consacré à Charles de Gaulle, projet long format tourné entre 2023 et 2024. Il a expliqué que ce type de tournage, impliquant des périodes prolongées loin du domicile, est désormais évalué au regard de son impact familial avant toute signature contractuelle.