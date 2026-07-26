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Camille Cottin se dit heureuse d’être lesbienne et renforce son statut d’icône LGBTQ+

Camille Cottin est apparue récemment comme invitée d’un jury de Drag Race France, célébrant parallèlement le retour de son personnage Andréa — figure lesbienne devenue emblématique après cinq saisons de Dix pour cent — et l’annonce de la sortie prochaine du film centré sur cette héroïne, programmée sur Netflix le 10 septembre. L’actrice a souligné la portée symbolique de ces apparitions et la visibilité accrue qu’elles offrent aux personnes queer à l’écran.

Anne Sophie
Publié le à
Cinéma
33vues
Camille Cottin se dit heureuse d’être lesbienne et renforce son statut d’icône LGBTQ+
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La comédienne a participé à un épisode récent de Drag Race France, saison revenue ces dernières semaines avec un casting volontiers théâtral et des numéros marqués par l’extravagance. Camille Cottin a décrit l’émission comme « une manifestation pleine d’humour, de poésie, très ludique », ajoutant que, selon elle, il y a « quelque chose de profondément politique » dans cette forme d’expression.

Connue du grand public pour son rôle d’Andréa Martel dans Dix pour cent, qu’elle a incarnée pendant cinq ans, Camille Cottin rappelle l’importance de la représentation télévisuelle. Elle a insisté sur le fait que, dans la série, la sexualité du personnage n’était pas le cœur de l’intrigue, une dimension qu’elle juge significative pour l’évolution des récits à l’heure actuelle.

Un rôle marquant pour la communauté LGBTQ+

Interrogée sur l’étiquette d’« icône LGBTQ+ » qui lui a parfois été accolée, l’actrice a accueilli ce qualificatif avec plaisir. « S’il y a deux mots que j’adore, c’est icône et lesbienne », a-t-elle déclaré, rappelant que le personnage d’Andréa représentait l’une des premières figures principales lesbiennes à prime time dont la sexualité n’était pas le sujet central.

Camille Cottin a développé son point de vue sur la représentation des personnes queer à l’écran, estimant qu’il est aujourd’hui « assez fondamental » que ces personnages puissent exister dans des récits où leur vie n’est pas uniquement axée sur leur orientation. « Qu’on puisse parler d’autre chose que de leur sexualité dans les films », a-t-elle insisté.

Parallèlement à ses apparitions télévisuelles, l’actrice retrouvera son personnage dans un long métrage diffusé sur Netflix le 10 septembre. Le film reprend l’histoire cinq ans après la fermeture de l’agence ASK : Andréa ambitionne de devenir réalisatrice, mais, à quelques jours du tournage de son premier long-métrage, elle perd son acteur principal et doit faire appel à son ancienne équipe.

À propos de ce retour au rôle, Camille Cottin a déclaré : « Je suis heureuse de pouvoir être lesbienne au cinéma », confirmant l’importance qu’elle attache à la visibilité de personnages LGBTQ+ incarnés sans que leur orientation ne soit systématiquement le sujet unique de la narration.

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