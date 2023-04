Meiway: la paternité d’un jeune artiste attribuée au chanteur ivoirien

- Publicité-

Le chanteur ivoirien et grand précurseur du 200% zoblazoivoirien est au cœur d’une polémique de paternité en Côte d’Ivoire.

En plus d’être père de plusieurs enfants de mères différentes, la paternité d’un autre enfant a été attribuée à Meiway sur les réseaux sociaux. Pour cause, au delà de sa réputation de « famille nombreuse », la ressemblance d’une star ivoirienne avec lui fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Selon les internautes, l’artiste Shaolin et Meiway se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Et, il n’en fallait pas plus pour qu’ils attribuent la paternité du jeune artiste à Meiway. Mieux, les internautes soutiennent qu’à défaut d’être son père, Meiway est forcément un proche du jeune artiste Shaolin.

- Publicité-

Comme pour réagir, Shaolin et Meiiway ont lancé une feat intitulé « Père et fils » dont la chanson est disponible sur YouTube. Père de plusieurs enfants, le chanteur ivoirien Meiway ne rate aucune occasion pour exprimer sa fierté d’avoir pu leur donner la vie.