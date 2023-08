Meghan Markle: sa mère Doria aperçue en compagnie de Kim Kardashian et Jeff Bezos

Le week-end dernier, la mère de la duchesse Meghan Markle, Doria Ragland, a été vue lors d’une soirée en compagnie de Kim Kardashian et Jeff Bezos. Sa présence a suscité un vif intérêt et a fait l’objet de nombreux commentaires.

Samedi dernier, le 26 août 2023, tous les regards étaient braqués sur la soirée caritative de la fondation « This Is About Humanity ». Une fondation dédiée à la protection des familles séparées à la frontière mexicaine à Los Angeles.

Les célébrités étaient nombreuses à répondre présentes, parmi elles Kim Kardashian, Jeff Bezos et Eva Longoria. Toutefois, une personne a particulièrement attiré l’attention : la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, qui souhaitait montrer son soutien à cette association.

Doria Ragland, 66 ans, est apparue radieuse dans une magnifique robe fleurie aux couleurs vives. Il s’agissait d’une apparition exceptionnelle pour la mère de Meghan Markle, qui n’avait pas été vue en public depuis mai 2023. Sa dernière sortie médiatisée remonte à une remise de prix à New York, où elle était accompagnée des Sussex.

Au cours de cette soirée, Doria Ragland a semblé très complice avec Kris Jenner et Kim Kardashian. Le trio a même pris la pose ensemble ! Ce retour sous les feux de la rampe de la mère de Meghan Markle n’est pas passé inaperçu. Pendant ce temps, le Prince Harry et son épouse poursuivent leurs projets de l’autre côté de l’Atlantique.

