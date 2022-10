Meghan Markle: le surnom du roi Charles III pour la duchesse de Sussex révélé

Le surnom du roi Charles III pour Meghan Markle prouve à quel point il avait autrefois du respect pour sa belle-fille, la duchesse de Sussex.

L’expert royal Katie Nicholl a révélé dans son livre « The New Royals » que le monarque britannique a appelé la duchesse de Sussex « Tungsten » (nerfs d’acier), qui est un métal gris acier dur de la troisième série de transition qui a le point de fusion le plus élevé de tous les éléments métalliques.

« Charles aurait surnommé sa future belle-fille » Tungsten « en raison de sa ténacité et de sa résilience », écrit Nicholl qui explique que le surnom de Meghan Markle est apparemment né lorsque Meghan , ancienne actrice de la série « Suits » a fait preuve de résilience lors de son apparition avec le prince Harry en 2018, le prince William et Kate Middleton au Royal Foundation Forum.

« C’est, selon un assistant, le moment où William et Kate, qui était très enceinte , ont réalisé qu’ils devaient améliorer leur jeu », écrit Nicholl. « Les Cambridges [ maintenant le prince et la princesse de Galles ] avaient déjà signalé leur intention d’être plus que des » royaux ornementaux « et avaient, avec Harry, fait un énorme succès de leur campagne de santé mentale Heads Together. », a-t-elle souligné selon page six.

D’après elle, Meghan était la vedette du quatuor. Elle était polie, passionnée et drôle, utilisant toutes ses compétences acquises à la télévision pour présenter son cas. Ce fut un moment de réveil pour William et Kate lorsqu’ils ont réalisé que Meghan était très impressionnante, très confiante et très capable.

Alors que Charles, 73 ans, a peut-être utilisé le terme d’affection il y a quatre ans, on ne sait pas s’il appelle toujours Markle, 41 ans, « Tungsten » après qu’elle et Harry, 38 ans, ont démissionné de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé en Californie, où ils vivent avec leurs deux enfants : Archie, 3 ans, et Lilibet, 1an.

Les tensions au sein de la famille royale semblaient rester élevées après la mort de la reine Elizabeth II en septembre. Toutefois, Harry et Markle ont assisté aux funérailles de la reine aux côtés de William et Middleton, tous deux âgés de 40 ans, bien que les Sussex aient apparemment été snobés avec des sièges au deuxième rang .