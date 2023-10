Meghan Markle: l’actrice s’installe dans un hôtel loin du prince Harry, Archie et Lilibet

- Publicité-

La duchesse Meghan Markle est loin du prince Harry et de ses enfants Archie et Lilibet. Ce gros changement s’explique par l’installation de l’actrice dans un hôtel.

Meghan Markle, connue pour son amour du sport et du tennis, est entrée dans le monde du showbiz pour ne plus jamais le quitter ! Toujours à l’affût des derniers secrets du grand écran, elle est incollable sur les histoires de couples et les séparations. Aucun gossip ne peut lui échapper !

Mais voilà que de récents changements viennent bouleverser la vie déjà tumultueuse de la duchesse. De retour à Hollywood après son déménagement aux États-Unis en 2020, Meghan Markle exprime de plus en plus son désir de renouer avec sa carrière d’actrice. Un choix qui risque de les éloigner de sa famille, notamment de son mari, le prince Harry.

Meghan Makle renoue avec ses ambitions

Depuis quelques mois, Meghan Markle affiche clairement ses ambitions ! S’éloignant progressivement de la famille royale, elle a décidé de rester loin du royaume britannique depuis les funérailles de la reine Elizabeth II. Selon des sources proches, elle nourrit l’envie de retrouver le monde du cinéma, son ancien domaine de prédilection. Ainsi, elle serait prête à tout mettre en œuvre, quitte même à déménager.

Mais cela signifie-t-il qu’elle devra laisser sa famille derrière elle ? Alors que tous avaient emménagé dans un somptueux manoir du quartier huppé de Montecito en Californie, l’actrice passerait désormais la majeure partie de son temps à West Hollywood, où se trouve son agence de représentation, et où elle réside temporairement dans les luxueuses chambres du Beverly Hills Hotel. Il y a quelques jours, des fans ont même eu la surprise de la croiser devant cet hôtel prestigieux.

Ce choix peut se comprendre aisément. L’agence étant située à près de 130 kilomètres du manoir, Meghan ne souhaite simplement pas passer plus d’une heure et demie en voiture pour le moindre rendez-vous professionnel. D’un autre côté, il est difficile pour elle de déraciner ses deux enfants, Archie (4 ans) et Lilibet (2 ans), qui semblent s’épanouir à Montecito, à l’abri des regards indiscrets, comme le souhaite leur père, le prince Harry.

Ce changement pourrait-il être synonyme d’une reconstruction du couple royal ? La distance grandissante entre eux n’améliore certainement pas leur relation, comme le confirment les nombreux témoignages de proches. Afin d’éviter les conflits, le prince Harry aurait lui aussi réservé une chambre d’hôtel il y a plusieurs semaines pour prendre du recul.

Meghan Markle loin de sa famille

Cette décision de Meghan de reprendre sa carrière loin de son mari risque de ne pas le rassurer, lui qui a dû faire face seul à ses procès contre la presse britannique, puis assister en solitaire au couronnement de son père, Charles III (bien qu’accompagné de ses cousines Béatrice et Eugénie d’York). De plus, il a dû batailler avec sa femme, qu’il a épousée en 2018, afin de protéger leurs enfants de l’exposition médiatique.

Heureusement, malgré ces obstacles, le couple a récemment réussi à se retrouver et à renouer des liens distendus. Tous les deux ont passé près d’une semaine en Allemagne pour les Invictus Games. Complices et amoureux, ils ont certainement savouré pleinement ce petit voyage.

L’avenir de Meghan Markle et du prince Harry reste plein de surprises et il est difficile de prédire l’issue de cette nouvelle phase de leur vie. Une chose est sûre, les fans du couple royal suivent de près toutes les évolutions et les rebondissements de cette incroyable saga. Affaire à suivre !