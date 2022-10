Meghan Markle et Harry: les Sussex accusés d’avoir humilié la famille royale

Les Sussex Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé leur dernière photo perçue par les britanniques comme un doigt d’honneur à la famille royale.

Le biographe Tom Bower qui a écrit « Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors » – a déclaré qu’il est « absolument » sûr que le duc et la duchesse de Sussex avaient publié leurs derniers portraits pour humilier la famille royale.

En effet, lundi dernier, le photographe Misan Harriman a publié deux photos prises lors du voyage de Markle et Harry au Royaume-Uni juste avant le décès de la reine le 8 septembre. Sur une photo, le couple se tenait proche alors qu’il se tenait la main quelques instants avant l’ouverture du @OneYoungWorld.

Leurs clichés sont intervenus deux jours après que le palais a publié un portrait du roi Charles III et de la reine consort Camilla Parker Bowles, aux côtés de l’héritier du trône, le prince William, et de sa femme, Kate Middleton.

Le portrait remarquablement détendu a été pris avant la réception géante que le palais a organisée pour les chefs d’État et les invités officiels d’outre-mer le 18 septembre avant les funérailles de la reine et est clairement destiné à symboliser la continuation de la monarchie.

Markle et Harry se sont mariés en 2018 et ont démissionné de leurs fonctions royales moins de deux ans plus tard alors que l’ancienne actrice et leurs enfants étaient victimes de préjugés raciaux.Ils ont finalement déménagé en Californie, où ils résident avec leurs deux enfants, Archie, Lilibet, 3 et 1 ans.

Lors de leurs apparitions des mois plus tôt à l’occasion des célébrations du jubilé de platine de la reine, le couple était à peine vu. « Ils ont été traînés vers une fenêtre à l’étage et à peine vus », a-t-il dit, en faisant le contraste avec les funérailles de la reine Elizabeth II, où « ils étaient au centre de la scène ».

« Vous savez, elle a vraiment un intérêt et les victimes sont la famille royale, c’est formidable », a ajouté Bower.