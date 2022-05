Meghan Markle et Harry : la reine Elizabeth II rencontre enfin leur fille Lilibet

La reine Elizabeth II va enfin rencontrer Lilibet, la fille de Meghan Markle et Harry. Le couple royale a confirmé leur déplacement avec leurs deux enfants à Londres pour participer au jubilé de platine de la reine Elizabeth II cette semaine.

La reine s’apprête à rencontrer la fille de Harry et Meghan, Lilibet, pour la première fois depuis sa naissance aux Etats-Unis après le Megxit. Et déjà, la reine Elizabeth II a libéré son agenda pour assister à la première fête d’anniversaire de Lilibet , la fille de Harry et Meghan nommée en son honneur.

Selon The Sun, sa Majesté , 96 ans, pourrait manquer son événement sportif préféré, le Derby, samedi prochain, jour où son arrière-petite-fille aura un an. Pour cause, la monarque n’a jamais rencontré le tout-petit dont le premier anniversaire devrait être marqué par Harry , 37 ans, et la mère de deux enfants Meghan , 40 ans, à Frogmore Cottage , à deux pas du château de Windsor.

La reine, qui restera en Écosse jusqu’au mercredi manquera également le salut officiel Trooping the Colour du jeudi prochain. Elle apparaîtra à la place deux fois sur le balcon du palais de Buckingham – une fois pour recevoir le salut des gardes de retour, puis avec sa famille pour le défilé aérien de la RAF.

Pour rappel, la reine Elizabeth 2 et le prince Philip ont vu pour la première fois le fils du couple, Archie , maintenant âgé de deux ans, au château de Windsor en mai 2019.